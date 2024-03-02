Исследование показало, что средний легковой автомобиль сохраняет около 38,8% своей первоначальной цены после первых пяти лет использования.

Согласно исследованию iSeeCars, сохранение стоимости автомобилей существенно различается. Вот топ-10 автомобилей с самым высоким и самым низким износом за пятилетний период:

Топ-10 автомобилей с наименьшим износом:

Porsche 911 (coupe) - амортизация 9.3%.

Porsche 718 Cayman - 17.6%.

Toyota Tacoma - 20.4%.

Jeep Wrangler/Unlimited - 20.8%.

Honda Civic (sedan/hatch) - 21.5%.

Subaru BRZ - 23.4%.

Chevrolet Camaro - 24.2%.

Toyota C-HR - 24.4%.

Subaru Crosstrek - 24.5%.

Toyota Corolla - 24.5%.

Топ-10 автомобилей с самым высоким износом:

Maserati Quattroporte - амортизация 64.5%.

BMW 7 Series - 61.8%.

Maserati Ghibli - 61.3%.

BMW 5 Series (hybrid) - 58.8%.

Cadillac Escalade ESV - 58.5%.

BMW X5 - 58.2%.

Infiniti QX80 - 58.1%.

Maserati Levante - 57.8%.

Jaguar XF - 57.6%.

Audi A7 - 57.2%.

Porsche 911 (купе) показал себя исключительно хорошо, обесценившись всего на 9,3%, в то время как Maserati Quattroporte продемонстрировал худшие показатели, сохранив за тот же период лишь 35,5% своей первоначальной стоимости.

Исследование iSeeCars проливает свет на автомобили, которые превосходно сохраняют свою стоимость, и на те, которые значительно обесцениваются за пятилетний период. Porsche 911 (купе) становится чемпионом по сохранению стоимости, обесценившись всего на 9,3%, в то время как Maserati Quattroporte сталкивается с самой высокой амортизацией - 64,5%.

Эти результаты предоставляют ценную информацию для потребителей, желающих принять обоснованные решения относительно долгосрочного сохранения стоимости своих автомобилей.

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