Согласно исследованию iSeeCars, сохранение стоимости автомобилей существенно различается. Вот топ-10 автомобилей с самым высоким и самым низким износом за пятилетний период:
Топ-10 автомобилей с наименьшим износом:
Porsche 911 (coupe) - амортизация 9.3%.
Porsche 718 Cayman - 17.6%.
Toyota Tacoma - 20.4%.
Jeep Wrangler/Unlimited - 20.8%.
Honda Civic (sedan/hatch) - 21.5%.
Subaru BRZ - 23.4%.
Chevrolet Camaro - 24.2%.
Toyota C-HR - 24.4%.
Subaru Crosstrek - 24.5%.
Toyota Corolla - 24.5%.
Топ-10 автомобилей с самым высоким износом:
Maserati Quattroporte - амортизация 64.5%.
BMW 7 Series - 61.8%.
Maserati Ghibli - 61.3%.
BMW 5 Series (hybrid) - 58.8%.
Cadillac Escalade ESV - 58.5%.
BMW X5 - 58.2%.
Infiniti QX80 - 58.1%.
Maserati Levante - 57.8%.
Jaguar XF - 57.6%.
Audi A7 - 57.2%.
Porsche 911 (купе) показал себя исключительно хорошо, обесценившись всего на 9,3%, в то время как Maserati Quattroporte продемонстрировал худшие показатели, сохранив за тот же период лишь 35,5% своей первоначальной стоимости.
Исследование iSeeCars проливает свет на автомобили, которые превосходно сохраняют свою стоимость, и на те, которые значительно обесцениваются за пятилетний период. Porsche 911 (купе) становится чемпионом по сохранению стоимости, обесценившись всего на 9,3%, в то время как Maserati Quattroporte сталкивается с самой высокой амортизацией - 64,5%.
Эти результаты предоставляют ценную информацию для потребителей, желающих принять обоснованные решения относительно долгосрочного сохранения стоимости своих автомобилей.
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