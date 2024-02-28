У «Нафтогаз» оголосили про важливі терміни, які краще не пропускати, пишет Politeka.net.

Так, усім споживачам «Нафтогаз» оголосиив, що 28 лютого стартував період передачі показань.

«Тож відсьогодні та впродовж наступного тижня (до 5 березня) вам необхідно передати інформацію про використаний у минулому місяці газ», - закликають у «Нафтогаз» споживачів.

У «Нафтогаз» також уточнили, яким чином це можна зробити. В особистому кабінеті, на сайті без реєстрації за спрощеною процедурою, за допомогою SMS-повідомлення на номер 4647, через чатботи GASUA у Вайбер та Телеграм.

«Вчасно передані показання – запорука коректних нарахувань за спожитий газ», - запевнили у «Нафтогаз».

Коли передавати показання за газ.

Нагадаємо, що раніше у «Нафтогаз» оголосили, що з 1 березня Газмережі обслуговуватимуть ще 270 тисяч клієнтів із Буковини, Житомирщини та Івано-Франківщини.

Особові рахунки клієнтів залишаються незмінними. Але є дуже важливий нюанс- з березня за послуги з доставки газу потрібно буде сплачувати за новими реквізитами.

Коли передавати показання за газ.

Крім того, клієнти мають можливість повернути переплату за послуги з доставки газу, яка була сплачена на рахунки АТ «Чернівцігаз», АТ «Тисьменицягаз» і АТ «Коростишівгаз».

У «Нафтогаз» також уточнили, що потрібно зробити, щоб повернути переплату.

Для цього необхідно подати відповідну заяву у найближчий Центр обслуговування клієнтів Газмереж в межах області.

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