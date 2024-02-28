В «Нафтогазе» объявили о важных сроках, которые лучше не пропускать, пише Politeka.net.

Так, всем потребителям «Нафтогаз» объявил, что 28 февраля стартовал период передачи показаний.

«Поэтому с сегодняшнего дня и в течение следующей недели (до 5 марта) вам необходимо передать информацию об использованном в прошлом месяце газе», - призывают в «Нафтогаз» потребителей.

В "Нафтогаз" также уточнили, каким образом это можно сделать. В личном кабинете, на сайте без регистрации по упрощенной процедуре, с помощью SMS-сообщения на номер 4647, через чаты GASUA в Вайбер и Телеграмм.

"Вовремя переданные показания - залог корректных начислений за потребленный газ", - заверили в "Нафтогаз".

Когда передавать показания за газ.

Напомним, что ранее в «Нафтогаз» объявили, что с 1 марта Газсети будут обслуживать еще 270 тысяч клиентов из Буковины, Житомирщины и Ивано-Франковской области.

Личные счета клиентов остаются прежними. Но есть очень важный нюанс – с марта за услуги по доставке газа нужно будет платить за новыми реквизитами.

Когда передавать показания за газ.

Кроме того, клиенты имеют возможность вернуть переплату за услуги по доставке газа, уплаченной на счета АО «Черновцыгаз», АО «Тысменицагаз» и АО «Коростышевгаз».

В «Нафтогаз» также уточнили, что нужно сделать, чтобы вернуть переплату.

Для этого необходимо подать соответствующее заявление в ближайший Центр обслуживания клиентов "Газсети" в пределах области.

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