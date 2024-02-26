Газопостачальна компанія «Нафтогаз України» терміново попередив своїх споживачів про чергові зміни.

Зміни, про які попереджає «Нафтогаз» стануться вже найближчим часом, з 1 березня, пише Politeka.net.

Як повідомляє «Нафтогаз України» з 1 березня Газмережі обслуговуватимуть ще 270 тисяч клієнтів.

А саме із Буковини, Житомирщини та Івано-Франківщини.

Як пояснили в «Нафтогаз», компанія отримала ліцензію на розподіл газу в: усій Чернівецькій області; Тисменицькому районі Івано-Франківської області; Коростишівському районі на Житомирщині.

«Таким чином, з 1 березня Чернівецька, Івано-Франківська та Житомирська філії «Газмережі» обслуговуватимуть усіх мешканців цих областей», - підкреслили у «Нафтогаз».

Що ж стосуєтсья рахунків, то у «Нафтогаз» запевняють, що особові рахунки клієнтів залишаються незмінними. Але є важливий нюанс.

«Натомість з березня за послуги з доставки газу потрібно буде сплачувати за новими реквізитами», - попереджають у «Нафтогаз».

Клієнти також мають можливість повернути переплату за послуги з доставки газу, яка була сплачена на рахунки АТ «Чернівцігаз», АТ «Тисьменицягаз» і АТ «Коростишівгаз».

Для цього необхідно подати відповідну заяву у найближчий Центр обслуговування клієнтів Газмереж в межах області.

Зазначимо, що усього в складі Групи «Нафтогаз» послуги газорозподілу надають понад 20 філій «ГАЗМЕРЕЖІ», АТ «Донецькоблгаз» і АТ «Запоріжгаз».

Також у грудні 2023-го року під управління НАК «Нафтогаз України» перейшли АТ «Луганськгаз» та ПрАТ «Мелітопольгаз».

Додамо, що «Нафтогаз» закликає споживачів, щоб уникнути збільшення заборгованості, оплачувати за спожитий газ вчасно.

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