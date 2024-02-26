Газоснабжающая компания «Нафтогаз Украины» срочно предупредила своих потребителей об очередных изменениях.

Изменения, о которых предупреждает "Нафтогаз", произойдут уже в ближайшее время, с 1 марта, пишет Politeka.net.

Как сообщает «Нафтогаз Украины», с 1 марта Газсети будут обслуживать еще 270 тысяч клиентов.

А именно с Буковины, Житомирщины и Ивано-Франковщины.

Как пояснили в «Нафтогазе», компания получила лицензию на распределение газа во: всей Черновицкой области; Тисменицком районе Ивано-Франковской области; Коростышевском районе Житомирской области.

«Таким образом, с 1 марта Черновицкий, Ивано-Франковский и Житомирский филиалы «Газсети» будут обслуживать всех жителей этих областей», - подчеркнули в «Нафтогазе».

Что же касается счетов, то в «Нафтогазе» уверяют, что лицевые счета клиентов остаются неизменными. Но есть важный нюанс.

«С марта за услуги по доставке газа нужно будет платить по новым реквизитам», - предупреждают в «Нафтогазе».

Клиенты также имеют возможность вернуть переплату за услуги по доставке газа, уплаченной на счета АО «Черновцыгаз», АО «Тысменицагаз» и АО «Коростышевгаз».

Для этого необходимо подать соответствующее заявление в ближайший Центр обслуживания клиентов "Газмереж" в пределах области.

Отметим, что всего в составе Группы «Нефтегаз» услуги газораспределения предоставляют более 20 филиалов «ГАЗСЕТИ», АО «Донецкоблгаз» и АО «Запорожгаз».

Также в декабре 2023 года под управление НАК «Нафтогаз Украины» перешли АО «Луганскгаз» и ЧАО «Мелитопольгаз».

Добавим, что «Нафтогаз» призывает потребителей во избежание увеличения задолженности оплачивать за потребленный газ вовремя.

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