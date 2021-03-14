Відома модель Альона Омович, яку називають українською Кардашьян, показала себе в провокаційному образі

На фото Омович показала себе в чоботях і боді, яке зовсім не приховало розкішні сідниці Олени. Красуня розвернулася спиною перед дзеркалом, демонструючи ідеальну фігуру і"підсмажені булочки". Дівчина залишила волосся розпущеним і рухалася в кадрі, намагаючись показати себе максимально ефектно. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати подивилися більше 30 тисяч разів і написали коментарі:

"Якось дешево виглядає, якщо чесно", " це дійсно приголомшливо, правда?", "Королева краси"," прекрасне тіло"," Сексуальна красива"," Ух ти, це дуже красиво"," повинно бути, я хворий, у мене галюцинації, тому що я не можу бачити таку ідеальну жінку, як ти"," апетитна фігура)", дівчина, а ви не підкажіть як вас звуть", " тобі є що показати або тільки п'ята точка ??", "Так і проситься на гріх".

Ми писали, що київська модель Олена Омович, яку прозвали українською Кардашьян, показала свою тягу на схід.

Омович одягла міні-трусики з золотими вставками, мініатюрний топ і східні прикраси. Дівчина вигнулася на дивані, хвалячись не тільки бюстом, який випирав, але сідницями, а також розкішною фігурою.

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