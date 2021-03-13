Відома модель Міла Кузнєцова, яка володіє 15-м розміром бюста, показала, як любить розслаблятися

Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості. Міла стала ходити в басейн і активно ділиться своїми враженнями, а також показує вражаючу фігуру в різних купальниках.

Міла зазначає, що плавання дуже добре позначається на самопочуття. настрій. а також допомагає розвантажити спину, особливо дівчатам з пишними формами.

Цього разу Кузнєцова одягла ефектний червоний комплект з рожевими вставками і вузькими чорними шлейками, в якому виглядала просто неймовірно.

"Повний релакс і мегазаряд енергії", - підписала фото дівчина.

Зазначимо, Міла просто викликала фурор новими кадрами. До того ж на одному з фото модель показала свою гордість крупним планом.

"Мила, ти дуже красива і красивий купальник у тебе", "Вау", "красуня", "ти дуже гаряча, Міла", "мила, просто мила", "Боже мій, яка красива", "Я у захваті від тебе", "красива фігура", "Ваауу😍 Ось це ти красуня. Купальник у тебе дуже крутий", "я ніколи не бачив такої красивої дівчини", - пишуть у коментарях.

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