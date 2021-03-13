Известная модель Мила Кузнецова, которая обладает 15-м размером бюста, показала, как любит расслабляться

Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости. Мила стала ходить в бассейн и активно делится своими впечатлениями, а также показывает впечатляющую фигуру в различных купальниках.

Мила отмечает, что плаванье очень хорошо сказывается на самочуувствии. настроении. а также помогает разгрузить спину, особенно девушкам с пышными формами.

В этот раз Кузнецова надела эффектный красный комплект с розовыми вставками и узкими черными шлейками, в котором выглядела просто невероятно.

«Полный релакс и мегазаряд энергии», - подписала фото девушка.

Отметим, Мила просто произвела фурор новыми кадрами. К тому же на одном из фото модель показала свою гордость крупным планом.

«Мила, ты очень красивая и красивый купальник у тебя», «Вау», «Красотка», «Ты очень горячая, Мила», «Милая дорогая, просто милая», «Боже мой, какая красивая», «Я в восторге от тебя», «Красивая фигура», «Ваауу😍 Вот это ты красотка. Купальник у тебя очень крутой», «Я никогда не видел такой красивой девушки», - пишут в комментариях.

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