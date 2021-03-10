Известная модель Мила Кузнецова, которая обладает 15-м размером бюста, показала стильный образ после праздника

На своей странице в социальной сети пышногрудая красотка привыкла делиться мыслями, рассказывать о том, как проходит ее день и какие планы она строит на будущее в целом. Так как Мила очень позитивный человек, на критику она также не реагирует.

Поскольку Кузнецова считает, что находится она в отличной форме, худеть девушка не планирует. Более того, она не забрасывала себя и ходит в спортзал, занимается и поддерживает тело в том состоянии, которое сама считает комфортным для себя.

Мила не раз отмечала, что будет показывать то, что посчитает нужным. К примеру, в разделе Стори в Инстаграм она похвасталась весенним образом в нежном синем платье с маленьким цветочным принтом. Причем без глубокого декольте не обошлось – это визитная карточка Кузнецовой.

Также Мила в этот раз показалась в леопардовом бикини, которое почти не скрыло пышные формы красотки. Волосы Кузнецова собрала обручем, а образ дополнила аккуратными деталями. Как и ожидалось, фанаты сразу ответили:

"С 8 марта", "Милочка, какая сногсшибательная", "Какая страстная хулиганка, только не прыгай", "Вот черт возьми, женщина", "Грудь вываливается", "С праздником, самая соблазнительная девушка", "Уау, ты добавляешь шарма бикини, очень люблю его", "Действительно, мой день сейчас очень счастлив !! Удивительно", "Самое горячее тело на планете", "Международный женский день здоровья".

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