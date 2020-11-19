Прихід Джозефа Байдена до влади в США значно вплине на ситуацію в Уркаїні і РФ

Таку думку озвучив Російський політолог Андрій Піонтковський у коментарі "Обозревателю".



За його словами, санкції США проти РФ, які були введені ще в 2017 році, можуть заручити підтримкою росіян нового президента США.

Піонтковський пояснив це тим, що під обмеженнями Штатів знаходяться трильйони доларів наближених до Володимира Путіна.

"Ці величезні кошти розглядаються як власність російського народу і будуть повернуті істинним власникам - першому посткримінальному уряду Росії", - пояснив політолог.

На думку Піонтковського, для України прихід Байдена до влади також зіграє не останню роль, але все залежатиме від України.

"Цілком дозріла ситуація в адміністрації Байдена для надання Україні так званого статусу Major Non-NATO Ally-головний союзник, не член НАТО. Цей статус є у Ізраїлю, Південної Кореї, Австралії, Японії, Нової Зеландії. Всі вони найближчі союзники НАТО, що дає фактично такий же доступ до військової допомоги Сполучених Штатів, як і членство в НАТО", - пояснив політолог.

Варто відзначити, що в РФ вже почали коментувати можливу перемогу Байдена над Дональдом Трампом. Так, міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров вважає, що після приходу до влади в США Джо Байдена не варто розраховувати на революційні зміни в політиці Білого дому по відношенню до Росії.

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