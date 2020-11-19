Приход Джозефа Байдена к власти в США значительно повлияет на ситуацию в Украине и РФ

Такое мнение озвучил российский политолог Андрей Пионтковский в комментарии "Обозревателю".



По его словам, санкции США против РФ, которые были введены еще в 2017 году, могут расположить россиян к новому президенту США.

Пионтковский объяснил это тем, что под ограничениями Штатов находятся триллионы долларов приближенных к Владимиру Путину.

"Эти громадные средства рассматриваются как собственность российского народа и будут возвращены истинным владельцам – первому посткриминальному правительству России", - пояснил политолог.

По мнению Пионтковского, для Украины приход Байдена к власти также сыграет не последнюю роль, но все будет зависеть от Украины.

"Вполне созрела ситуация в администрации Байдена для предоставления Украине так называемого статуса Major Non-NATO Ally – главный союзник, не член НАТО. Этот статус есть у Израиля, Южной Кореи, Австралии, Японии, Новой Зеландии. Все они ближайшие союзники НАТО, что дает фактически такой же доступ к военной помощи Соединенных Штатов, как и членство в НАТО", - пояснил политолог.

Стоит отметить, что в РФ уже начали комментировать возможную победу Байдена над Дональдом Трампом. Так, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров считает, что после прихода к власти в США Джо Байдена не стоит рассчитывать на революционные изменения в политике Белого дома по отношению к России.

Напомним, сторонники Путина взвыли из-за победы Байдена.

Как сообщала Politeka, Байден пообещал наказать Путина.

Также Politeka писала, что бабки Путина ополчились против выборов в США, видео.







