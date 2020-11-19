Президенту РФ Володимиру Путіну надали повну недоторканність



Як передає Politeka.net, про це повідомила російський депутат Віра Ганзя на своїй сторінці в Facebook.

Згідно з документом, Володимиру Путіну надали імунітет від кримінального та адміністративного переслідування не тільки під час виконання повноважень, а й до кінця життя.

"Не можна його заарештовувати, допитувати, оглядати, обшукувати", - зазначила депутат.