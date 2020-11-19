Президенту РФ Володимиру Путіну надали повну недоторканність
Як передає Politeka.net, про це повідомила російський депутат Віра Ганзя на своїй сторінці в Facebook.
У мережі бурхливо відреагували на таке рішення Держдуми, а деякі навіть знайшли йому пояснення.
"Довічне правління, довічна недоторканність, довічна недоторканність під час правління, довічна недоторканність після правління. Параноя вона така", "Так, мабуть, совість не чиста, стільки накоїв, що боїться за свою шкуру!", "Бог, чи що?", "Цікаво, якщо він такий правильний (Путін), то навіщо себе такими законами убезпечити хоче?", "Розуміє, що плаче по ньому в'язниця", "Тепер вище його тільки Бог?"- писали в мережі.
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Нагадаємо, за впливом Кремля завдано колосальної шкоди, процес розпаду не зупинити.
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