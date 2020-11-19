Президенту РФ Владимиру Путину предоставили полную неприкосновенность



Как передает Politeka.net, об этом сообщила российский депутат Вера Ганзя на своей страничке в Facebook.

Согласно документу, Владимиру Путину предоставили иммунитет от уголовного и административного преследования не только во время исполнения полномочий, но и до конца жизни.

"Нельзя его арестовывать, допрашивать, досматривать, обыскивать", - отметила депутат.