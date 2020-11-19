Президенту РФ Владимиру Путину предоставили полную неприкосновенность
Как передает Politeka.net, об этом сообщила российский депутат Вера Ганзя на своей страничке в Facebook.
В сети бурно отреагировали на такое решение Госдумы, а некоторые даже нашли ему объяснение.
"Пожизненное правление, пожизненная неприкосновенность, пожизненная неприкосновенность во время правления, пожизненная неприкосновенность после правления. Паранойя она такая", "Да, видимо совесть не чиста, столько натворил, что боится за свою шкуру!", "Бог, что ли?","Интересно, если он такой правильный (Путин), то зачем себя такими законами обезопасить хочет?", "Понимает, что плачет по нему тюрьма", "Теперь выше его только Бог?" - писали в сети.
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Напомним, по влиянию Кремля нанесен колоссальный урон, процесс распада не остановить.
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