У Криму запустили виробництво труна з картону

На думку виробника, вони "більш екологічні, ніж дерев'яні", передає "Комсомольская правда".

Так, одним з плюсів таких трун він називає той факт, що при кремації картонні згоряють за три хвилини, а дерев'яним на це потрібно близько години.

Крім того, директор компанії-виробника заявив, що Крим став "флагманои" у виробництві картонних трун.

"У Росії щорічно вирубується 1,2 млн гектарів лісу. З них 0,9% йде на виробництво трун. У США, Європі, Китаї вже давно використовують цю технологію, ось і ми почали", – підкреслив Михайло Ремез.

За його словами, частину грошей з кожної труни витрачатимуть на висадку лісів на півострові.

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"Настав час нових проривів! Окупанти в Криму, замість забезпечення населення питною водою, почали робити труни з картону. Щоб на всіх вистачило! P. S. Прокляті бендери можуть вже починати заздрити", – підписав скрін новини блогер Մιtαuskαs.

"Ви хочете імпортозаміщення? Його є у нас", – пише користувач Ольга.

"Ну по-перше-це красиво....", "Екологічно", "та чого вже там, в коробках з-під холодильників", "діджиталізація по-російськи", – іронізують у коментарях.

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