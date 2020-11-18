Жителі "ДНР" охололи в своєму бажанні терміново отримати російський паспорт, і це не на жарт стривожило кремлівських кураторів

Замість запланованих 250 тисяч паспортів РФ до 1 вересня в "республіці" видано 178 тисяч, пише телеграм-канал "Вільнодумець". Ще 90 тисяч подали заяву на її отримання.

Москва звернула увагу на уповільнення темпів видачі паспортів. Незважаючи на те, що в "ДНР" такий стан справ списали на ситуацію з епідемією китайського вірусу, в Кремлі і чути про це нічого не хочуть, мотивуючи це тим, що проблем з поїздками в РФ за отриманням паспортів немає.

На нараді керівництва "республіки" питання паспортизації було одним з ключових. Справа в тому, що російські куратори зацікавилися громадянами, які живуть в "ДНР", проте під різними приводами відмовляються отримувати паспорт РФ.

"Відповідним службам ДНР" рекомендували у відносно короткий термін скласти списки всіх жителів ОРДО, які не хочуть отримувати паспорти "ДНР" і РФ, і передати їх російським кураторам, а копії – в місцеві МДБ, які "повинні взяти їх на особливий облік для перевірки і подальшої роботи". Крім того, місцева влада повинна провести "роз'яснювальну роботу" для таких громадян.

"Вважаю, всі здогадуються, ким і як буде вестися в ДНР "роз'яснення" і що буде далі з тими, хто не дослухається до роз'яснювальної політики окупантів і не полюбить Росію. Може, вони таким чином хочуть поповнити "обмінний фонд" або заповнити порожні підвали?", – йдеться в публікації.

"Вільнодумець" радить МЗС України, українським та міжнародним правозахисним організаціям звернути увагу на фактично примусове прийняття російського громадянства жителями ОРДЛО.

"По суті, реалізується фашистський табірний принцип: або співпрацюєш з ворогом, або – газова камера! Ми не повинні з цим миритися й активніше звертатися міжнародні організації. Бачити, знати і нічого не робити – це злочинна бездіяльність, яка тільки на руку ворогові", – підсумував автор.

Нагадаємо, безробітних масово вивозять з Донбасу в РФ, окупанти не залишили людям вибору.

Як повідомляла Politeka, жителів "ЛНР" залишили без ліків в розпал епідемії, продають тільки обраним.

Також писала Politeka, що жителі ОРДЛО зводять кінці з кінцями, терпіння людей закінчується.