Для некоторых даже обычный суп стал деликатесом

Жители оккупированного Донбасса пожаловались на рост цен на продукты

Ситуация усложнилась в связи с засухой и неурожаем, передает "Диалог".



Так, литр подсолнечного масла на оккупированной территории можно купить за 100 рублей и более. Картофель стоит от 55 руб. за кг; сахар — от 46 руб. за кг; крупа геркулес — 48−49 руб. за кг; яйца — 60−70 руб. за десяток; бананы — от 70 руб; за кг; яблоки — от 100 руб. за кг.

Местные жители уверены, что ситуация на прилавках магазинов со временем только ухудшится.

"Уже забыли, что такое хорошая жизнь. Ни одного обещания власти наши не выполнили", "А еще Украину ругаем, замыливают населению глаза", "Яблоки прям золотые, цены как в Москве, зарплаты как в Зимбабве", "Живем хуже рабов, кастрюля супа растягивается на неделю", - цитирует издание жалобы жителей ОРДЛО.



Ранее сообщалось, что катастрофическую ситуацию с лекарствами в ОРДЛО уже признают и сами оккупанты, несмотря на желание показать радужную картинку.

В "республиках" практически не осталось антирабической вакцины (от бешенства), препаратов для лечения онкологических заболеваний, лекарств ВИЧ-инфицированным.



