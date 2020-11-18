Жители «ДНР» остыли в своем желании срочно получить российский паспорт, и это не на шутку встревожило кремлевских кураторов

Вместо запланированных 250 тысяч паспортов РФ до 1 сентября в "республике" выдано 178 тысяч, пишет телеграмм-канал «Вольнодумец». Еще 90 тысяч подали заявление на его получение.

Москва обратила внимание на замедление темпов выдачи паспортов. Несмотря на то, что в «ДНР» такое положение дел списали на ситуацию с эпидемией китайского вируса, в Кремле и слышать об этом ничего не хотят, мотивируя это тем, что проблем с поездками в РФ за получением паспортов нет.

На совещании руководства «республики» вопрос паспортизации был одним из ключевых. Дело в том, что российские кураторы заинтересовались гражданами, которые живут в «ДНР», однако под различными предлогами отказываются получать паспорт РФ.

«Соответствующим службам ДНР» рекомендовали в относительно короткий срок составить списки всех жителей ОРДО, которые не хотят получать паспорта «ДНР» и РФ, и передать их российским кураторам, а копии – в местные МГБ, которые «должны взять их на особый учет для проверки и дальнейшей работы». Кроме того, местные власти должны провести «разъяснительную работу» для таких граждан.

«Полагаю, все догадываются, кем и как будет вестись в ДНР «разъяснение» и что будет дальше с теми, кто не внемлет разъяснительной политике оккупантов и не возлюбит Россию. Может, они таким образом хотят пополнить «обменный фонд» или заполнить пустующие подвалы?», – говорится в публикации.

«Вольнодумец» советует МИД Украины, украинским и международным правозащитным организациям обратить внимание на фактически принудительное принятие российского гражданства жителями ОРДЛО.

«По сути, реализуется фашистский лагерный принцип: либо сотрудничаешь с врагом, либо – газовая камера! Мы не должны с эти мириться и активнее обращаться международные организации. Видеть, знать и ничего не делать – это преступная бездеятельность, которая только на руку врагу», – подытожил автор.

Напомним, безработных массово вывозят из Донбасса в РФ, оккупанты не оставили людям выбора.

Как сообщала Politeka, жителей "ЛНР" оставили без лекарств в разгар эпидемии, продают только избранным.

Также писала Politeka, что жители ОРДЛО сводят концы с концами, терпение людей на исходе.