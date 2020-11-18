У місті Благовєщенськ на суднобудівному заводі від вибуху серйозно постраждали три людини

Про інцидент, який стався в середу, 18 листопада, повідомляє Politeka.net з посиланням на росЗМІ.

Зазначається, що вибух прогримів на заводі імені Жовтневої революції, який постачає малі риболовецькі сейнери, середні видобувні судна, а також допоміжні судна для ВМФ Росії.

Все сталося в цеху, де фарбували судно, що будується.

"Постраждали двоє чоловіків і жінка. Вона постраждала більше за інших, оскільки не використовувала спецодяг, а була в синтетичному спортивному костюмі. Всі троє доставлені в лікарню", – розповів журналістам представник підприємства Валерій Силкін.

За його словами, була порушена техніка безпеки як з боку художників, так і з боку майстрів.

Стан жінки оцінюється як важкий, у двох інших – середньої тяжкості. Був ще один потерпілий, який від госпіталізації відмовився.

За інформацією губернатора Амурської області Василя Орлова, за останні п'ять років це друга подібна подія на заводі.

"Вважаю, що треба провести ретельну перевірку, як таке виявилося можливо", – написав він у соцмережі.

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