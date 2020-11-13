Россия понесла очередные потери в Сирии, где наемники РФ воюют на стороне Асада

Бронетранспортер россиян подорвали с помощью неизвестного устройства. Первым об этом сообщил журналист Al Mayadeen Халед Искеф на своей странице в Twitter, опубликовав фотографию поврежденной машины на обочине дороги, передает Politeka.net.

По словам журналиста, взрыв прогремел на юго-востоке сирийской провинции Дераа, на трассе между Аль-Сахва и Аль-Мусейфра.

Информация о пострадавших и о сумме ущерба не сообщается.

По данным телеграмм-канала WarJournal, 12 ноября в ходе патрулирования российской военной полиции в сопровождении подразделения сирийских органов безопасности по маршруту Изра – Сахват эль-Камх в провинции Дераа на пути следования колонны в районе населенного пункта Мусейфра произошёл подрыв неустановленного самодельного взрывного устройства.

«Бронеавтомобиль «Тигр» российской военной полиции получил незначительные повреждения и остался на ходу», – говорится в публикации. При этом автор подчеркнул, что никто из военных не пострадал.

Сейчас командование российской группировки войск в Сирим вместе с местными органами ищут виновников.

Ранее мы писали о том, что Россия выделила Сирии более миллиарда долларов на восстановление электросетей, промышленного комплекса и другие гуманитарные цели. Об этом сообщил руководитель российско-сирийского межведомственного координационного штаба по возвращению беженцев Михаил Мизинцев.

Такие действия властей не на шутку разозлили россиян, которые напомнили, что и в РФ хватает «дырок», где бы эти деньги очень пригодились.

Напомним, РФ срочно перебрасывает военных, в небо подняты самолеты ВКС: что известно в настоящее время.

Как писала Politeka, "добровольцев" Донбасса решили отправить в Нагорный Карабах.

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