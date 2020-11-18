В городе Благовещенск Амерской области на судостроительном заводе от взрыва серьезно пострадали три человека

Об инциденте, который произошел в среду, 18 ноября, сообщает Politeka.net со ссылкой на росСМИ.

Отмечается, что взрыв прогремел на заводе имени Октябрьской революции, который поставляет малые рыболовецкие сейнеры, средние добывающие суда, а также вспомогательные суда для ВМФ России.

Все случилось в цехе, где красили строящееся судно.

«Пострадали двое мужчин и женщина. Она пострадала больше других, так как не использовала спецодежду, а была в синтетическом спортивном костюме. Все трое доставлены в больницу», – рассказал журналистам представитель предприятия Валерий Силкин.

По его словам, была нарушена техника безопасности как со стороны художников, так и со стороны мастеров.

Состояние женщины оценивается как тяжелое, у двух других – средней тяжести. Был еще один пострадавший, который от госпитализации отказался.

По информации губернатора Амурской области Василия Орлова, за последние пять лет это второе подобное происшествие на заводе.

«Считаю, что надо провести тщательную проверку, как такое оказалось возможно», – написал он в соцсети.

Напомним, в Сирии взорвали "Тигр" с российскими наемниками.

Как писала Politeka, мощные взрывы прогремели в Москве, столб огня поднялся на десятки метров.

Также Politeka сообщала, что мощные взрывы в центре Харькова напугали горожан, есть пострадавшие.