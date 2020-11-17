Далеко не всі українці з розумінням поставились до впровадження "карантину вихідного дня", про що свідчить безліч "фотожаб", що з'явились в мережі з цього провиду

Про це повідомляє Politeka з посиланням на "Апостроф".

Так, у мережі "фотожабами" висміяли коронавірус і карантин в Україні, а також запропоновану допомогу малому бізнесу від МОЗ.

Як відомо, в Україні з кожним днем все більше зростає захворюваність на коронавірус. На тлі цього влада намагається зупинити спалах вірусу посиленням карантинних заходів. Зокрема, нещодавно в країні був введений так званий карантин вихідного дня. Президент України Володимир Зеленський назвав "порятунком життів" його введення в Україні.

Тим часом українці, судячи з нових мемів, мають дещо іншу думку з цього приводу.

Зокрема, користувачі соцмережі створили "фотожаби", присвячені закриттю розважальних закладів у вихідні, і показали, як українцям теперь доведеться "відпочивати" в аптеках, великих магазинах і громадському транспорті.

Нагадаємо, біда трапилася з главою МОЗ, з'явилося термінове звернення Степанова: "на жаль...".

Як повідомляла Politeka, Володимир Зеленський терміново звернувся до Міністерства охорони здоров'я щодо недостовірності статистики коронавірусу.

Також Politeka писала, що президент Володимир Зеленський зажадав посилити покарання за порушення карантину в Україні.