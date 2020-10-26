Президент Украины Владимир Зеленский обратился с жестким требованием к Минздраву

В частности глава государства требует от Министерства здравоохранения достоверной статистики по тем, кто успешно победил коронавирус и, кто болеет.

Об этом сообщается на официальном сайте президента.

Как стало известно, об этом шла речь на традиционном селекторном совещании под председательством главы государства. Зеленский потребовал проверить все еще раз и дать ему новые данные, ведь цифры могут быть не точными.

"На совещании Владимир Зеленский остро поставил вопрос о достоверности статистики заболевших и выздоровевших", – говорится в сообщении.

Глава Минздрава Максим Степанов отметил, что не получает всех цифр в отношении тех, кто преодолел болезнь, поскольку многие люди переносят ее на самоизоляции. Ведомство еще весной внесло изменения, по которым выздоровление определяется по клиническим симптомам, а отрицательный тест на COVID-19 не требуется.

Также ранее сообщалось, что Владимир Зеленский резко ответил депутатам, которые недовольны идеей народовластия в Украине. Зеленский напомнил, что одним из пунктов его программы было народовластие, которое должно, по его словам, вернуть народу доверие к власти.

В зале Верховной Рады кто-то из нардепов начал шуметь, на что отреагировал президент: "Езжайте в Россию, если вам там нравится"

Напомним, Зеленский обратился к ЕС с призывом из-за Украины.

Как сообщала Politeka, Зеленский поведал, какое общение ведет с Путиным.

Также Politeka писала, что Зеленский предупредил украинцев о "нелюбимом" режиме.