Далеко не все украинцы с пониманием отнеслись к внедрению "карантина выходного дня", о чем свидетельствует множество "фотожаб", которые появились в сети по этому провиду
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на "Апостроф".
Так, в сети "фотожабами" высмеяли коронавирус и карантин в Украине, а также предложенную помощь малому бизнесу от МОЗ.
Как известно, в Украине с каждым днем все больше растет заболеваемость коронавирусом. На фоне этого власти пытаются остановить вспышку вируса усилением карантинных мер. В частности, недавно в стране был введен так называемый карантин выходного дня. Президент Украины Владимир Зеленский назвал "спасением жизней" его введение в Украине.
Тем временем украинцы, судя по новым мемам, имеют несколько иное мнение по этому поводу.
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В частности, пользователи соцсети создали "фотожабы", посвященные закрытию развлекательных заведений в выходные, и показали, как украинцам теперь придется "отдыхать" в аптеках, крупных магазинах и общественном транспорте.
Напомним, беда случилась с главой МОЗ, появилось срочное обращение Степанова: "увы...".
Как сообщала Politeka, Владимир Зеленский срочно обратился в Министерство здравоохранения относительно недостоверности статистики коронавируса.
Также Politeka писала, что президент Владимир Зеленский потребовал ужесточить наказание за нарушение карантина в Украине.