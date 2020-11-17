Далеко не все украинцы с пониманием отнеслись к внедрению "карантина выходного дня", о чем свидетельствует множество "фотожаб", которые появились в сети по этому провиду

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на "Апостроф".

Так, в сети "фотожабами" высмеяли коронавирус и карантин в Украине, а также предложенную помощь малому бизнесу от МОЗ.

Как известно, в Украине с каждым днем все больше растет заболеваемость коронавирусом. На фоне этого власти пытаются остановить вспышку вируса усилением карантинных мер. В частности, недавно в стране был введен так называемый карантин выходного дня. Президент Украины Владимир Зеленский назвал "спасением жизней" его введение в Украине.

Тем временем украинцы, судя по новым мемам, имеют несколько иное мнение по этому поводу.

В частности, пользователи соцсети создали "фотожабы", посвященные закрытию развлекательных заведений в выходные, и показали, как украинцам теперь придется "отдыхать" в аптеках, крупных магазинах и общественном транспорте.

Напомним, беда случилась с главой МОЗ, появилось срочное обращение Степанова: "увы...".

Как сообщала Politeka, Владимир Зеленский срочно обратился в Министерство здравоохранения относительно недостоверности статистики коронавируса.

Также Politeka писала, что президент Владимир Зеленский потребовал ужесточить наказание за нарушение карантина в Украине.