У "Слуги народу" розповіли, кого збирається звільнити президент України Володимир Зеленський найближчим часом

Так, народний депутат з фракції "Слуга народу" Галина Янченко в ефірі "Україна 24" заявила, що у нардепів є претензії до деяких чиновників і їх чекає звільнення.

По багатьом губренаторам також є питання і у президента України Володимира Зеленського.

За її словами, голів кількох обласних державних адміністрацій планують звільнити, зокрема, питання вирішене по Одеській, Миколаївській та Чернігівській областях.

"По Чернігову відбулася заміна, по Миколаєву та Одесі поки зняті керівники. По Миколаєву, здається, призначено, а по Одесі ще питання в роботі. Також обговорюється ще низка областей, але це, скажімо так, ще в робочому процесі можливі кадрові зміни", – сказала вона.

Представник президента в КСУ Федір Веніславський також заявив, що кадрові зміни, які анонсувалися Володимиром Зеленським, насамперед стосуються голів обласних державних адміністрацій.



"Очікуємо - будуть дійсно певні кадрові зміни. Давайте дочекаємося офіційної реакції тих суб'єктів, які мають право визначати, хто ефективно працює, а хто неефективно. Це президент насамперед і уряд", - сказав він.

Нагадаємо, що президент Української держави Володимир Зеленський терміновим чином скликав нараду РНБО щодо загрози нацбезпеці країни.

Як повідомляла Politeka, Володимир Зеленський терміново звернувся до Міністерства охорони здоров'я щодо недостовірності статистики коронавірусу.

Також Politeka писала, що президент Володимир Зеленський зажадав посилити покарання за порушення карантину в Україні.