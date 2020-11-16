В "Слуге народа" рассказали, кого собирается уволить президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время

Так, народный депутат из фракции "Слуга народа" Галина Янченко в эфире "Украина 24" заявила, что у нардепов есть претензии к некоторым чиновникам и их ждет увольнение.

По многим губренаторам также есть вопросы и у президента Украины Владимира Зеленского.

По ее словам, глав нескольких областных государственных администраций планируют уволить, в частности, вопрос решен по Одесской, Николаевской и Черниговской областям.

"По Чернигову произошла замена, по Николаеву и Одессе пока сняты руководители. По Николаеву, кажется, назначен, а по Одессе еще вопрос в работе. Также обсуждается еще ряд областей, но это, скажем так, еще в рабочем процессе возможные кадровые изменения", – сказала она.

Представитель президента в КСУ Федор Вениславский также заявил, что кадровые изменения, которые анонсировались Владимиром Зеленским, прежде всего касаются председателей областных государственных администраций.



"Ожидаем – будут действительно определенные кадровые изменения. Давайте дождемся официальной реакции тех субъектов, которые имеют право определять, кто эффективно работает, а кто неэффективно. Это президент прежде всего и правительство", – сказал он.

Напомним, что президент украинского государства Владимир Зеленский срочным образом созвал совещание СНБО касательно угрозы нацбезопасности страны.

Как сообщала Politeka, Владимир Зеленский срочно обратился к Министерству здравоохранения касательно недостоверности статистики коронавируса.

Также Politeka писала, что президент Владимир Зеленский потребовал усилить наказания за нарушения карантина в Украине.