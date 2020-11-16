В "Слуге народа" рассказали, кого собирается уволить президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время
Так, народный депутат из фракции "Слуга народа" Галина Янченко в эфире "Украина 24" заявила, что у нардепов есть претензии к некоторым чиновникам и их ждет увольнение.
По многим губренаторам также есть вопросы и у президента Украины Владимира Зеленского.
По ее словам, глав нескольких областных государственных администраций планируют уволить, в частности, вопрос решен по Одесской, Николаевской и Черниговской областям.
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"По Чернигову произошла замена, по Николаеву и Одессе пока сняты руководители. По Николаеву, кажется, назначен, а по Одессе еще вопрос в работе. Также обсуждается еще ряд областей, но это, скажем так, еще в рабочем процессе возможные кадровые изменения", – сказала она.
Представитель президента в КСУ Федор Вениславский также заявил, что кадровые изменения, которые анонсировались Владимиром Зеленским, прежде всего касаются председателей областных государственных администраций.
"Ожидаем – будут действительно определенные кадровые изменения. Давайте дождемся официальной реакции тех субъектов, которые имеют право определять, кто эффективно работает, а кто неэффективно. Это президент прежде всего и правительство", – сказал он.
Напомним, что президент украинского государства Владимир Зеленский срочным образом созвал совещание СНБО касательно угрозы нацбезопасности страны.
Как сообщала Politeka, Владимир Зеленский срочно обратился к Министерству здравоохранения касательно недостоверности статистики коронавируса.
Также Politeka писала, что президент Владимир Зеленский потребовал усилить наказания за нарушения карантина в Украине.