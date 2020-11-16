Цікаво, що з цього приводу думають самі жителі півострова?

У Росії нарешті знайшли "винних" у катастрофічній ситуації з водою в окупованому Криму

Віце-прем'єр РФ Марат Хуснулін заявив, що дефіцит води на півострові спровокували самі кримчани через свої крадіжки, передає Politeka.net з посиланням на росЗМІ.

Він назвав злодійство "ключовою проблемою втрат" і наголосив, що цим необхідно серйозно зайнятися аж до залучення правоохоронців.

"Потрібно взяти на контроль, звідки йде несанкціонований забір, де неправильні прилади обліку стоять, де на сьогоднішній день люди спеціально ламають або псують прилади обліку, поливають свої городи. У нас десь не вистачає води вдома, а хтось без лічильника воду ллє, скільки попало", – цитують слова чиновника журналіста.

Тому вже до 1 грудня має з'явитися і бути затверджена програма з обліку та контролю втрат води внаслідок несанкціонованого відбору.

Хуснуллін також зазначив, що зношеність водопровідної мережі на півострові на деяких ділянках досягає 70%, в результаті чого вода просто витікає в землю, хоча водоканали заявляють про 50%. Чиновник упевнений, що якщо проблеми вирішити і замінити магістралі, то "води повинно вистачити".

Раніше ми повідомляли, що з бюджету РФ планують виділити близько 50 мільярдів рублів на вирішення проблеми водозабезпечення Криму. Зокрема йдеться про будівництво опріснювальних станцій.

Тим часом один з "ватажків" півострова Володимир Константинов заявив, що подача води з України до Криму більше неможлива. І цьому є відразу кілька причин. Це "убитий" за роки окупації Північно-Кримський канал, якість води, яку можуть "отруїти" з українського боку, невизначеність юридичного оформлення подачі води на півострів, а також ймовірна зміна ціни за воду, що поставлялася б.

Нагадаємо, кримські пенсіонери вишикувалися у величезні черги за грошима від Путіна.

Як повідомляла Politeka, кримчани поскаржилися на огидну медицину.

Також Politeka писала, що окупанти в Криму злили небезпечні відходи в море, нікому немає діла: кричущі кадри.