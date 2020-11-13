Пропагандистка Ольга Скабєєва поспівчувала вірменам, які спалюють свої будинки в Карабасі, і нарвалася на відповідь азербайджанців

Як передає "Діалог.UA", жителі міста Кельбаджар в Закавказзі, що увійшло в так званий Пояс безпеки Нагірного Карабаху, взялися спалювати свої будинки, щоб їх майно не дісталося Азербайджану.

За інформацією видання, ще в 1992 році, коли в Карабасі почалися військові дії, Кальбаджарський район опинився в напівблокаді, оскільки був "затиснутий" між Карабахом і відділений від Азербайджану гірським хребтом.

До окупації вірменами тут жили близько 60 тисяч чоловік, в основному курди й азербайджанці, яких вигнали зі своїх домівок.

Вірмени після захоплення району застосовували до місцевих жителів насильство, стріляли по них і брали в заручники.

Після того, як цей населений пункт знову перейшов під контроль Азербайджану, вірмени, тікаючи, підпалюють житло.

Ольга Скабєєва звернула увагу на цей момент і написала про те, що люди так чинять, щоб все нажите ними не дісталося азербайджанцям.

Однак останні нагадали пропагандистці про події 27-річної давності. Тоді жителям Кельбаджара дали всього 10 годин на те, щоб вони зібрали пожитки. Але навіть тоді ніхто з тих, хто втік з окупації, не зміг знищити своє житло.

"Це навіть не Нагірний Карабах. Це район навколо нього, окупований, звідки вигнали всіх жителів і заселили вірмен", "Це Кельбаджар... Цей район був окупований у березні-квітні 1993 року.. Азербайджанці, йдучи, не спалювали... Як же можна спалювати своє рідне... ", "Так ці вірмени спалюють азербайджанське село, захоплене 30 років тому, це був завжди азербайджанський район, населений азербайджанцями", – наводить видання коментарі азербайджанців.

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