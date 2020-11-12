"Спікер парламенту" окупованого Криму Володимир Константинов заявив, що жителям півострова краще забути про дніпровську воду

Пособник окупантів відразу ж озвучив і причини, за якими людям краще вчинити так, як він сказав, пише у своєму Twitter блогер КРИМський бандерівець з посиланням на місцеві ЗМІ.

"Відкриття Північно-Кримського каналу нереально в принципі. Поясню причину. По-перше, ситуація з Україною настільки складна і важка, що сьогодні — це не представляється можливим. Це питання обговорювати навіть ні з ким!", – заявив він.

Але на цьому Константинов не зупинився і пішов у своїх міркуваннях далі:

Популярні новини зараз

Безсоромна Анджеліна Джолі зняла весь одяг, ледь прикрившись шовковим простирадлом: "Ідеальна"

"Не треба було зраджувати": Корольова з'явилася у всьому чорному після втечі Тарзана і висунула вимоги, фото

Дорофєєва кардинально змінилася після розпаду "Время и Стекло", співачку не впізнати: "що це взагалі таке?"

Переполох у палаці, королівський секрет Міддлтон і Єлизавети II розкритий: "З'явилися на публіці..."
Показати ще

"Якщо припустити гіпотетично, що це завдання буде вирішене, то вони будуть міняти ціну на воду по три рази на день".

Не менше, як виявилося, турбує сепаратиста і якість води, в тому числі і через розкрадений за шість років Північно-Кримський канал.

Северо-Крымский канал

"Просто відкрити шлюзи і пустити її в Крим вже не представляється можливим. Потрібні колосальні кошти на відновлення каналу. Не можна ж просто воду лити. Вона ж вся буде йти в землю. Так в сучасному світі вже ніхто не працює", – видав Константинов.

Але і на цьому потік свідомості не припинився:

"А хто вам сказав, що вони не отруять цю воду, і скажуть, що ми самі це зробили? Поки на Україні не буде адекватної влади – а там це не передбачається – це питання треба забути".

"Ну так, господарський народ Криму розтягнув майже все з каналу, не гребуючи і бетонними плитами", "а що він мав на увазі під адекватною владою?", "Канал в Криму зруйнований? А хто це зробив? Ай-яй-яй", "і взагалі, кожному жителю Криму вже пора думати про землю... Людині та не так багато і потрібно... Всього то метр на два...", – іронізують під публікацією.

Раніше ми писали про те, що через сильну посуху в Криму пересохли найбільші водосховища, через що окупанти були змушені ввести подачу води за графіком.

Нагадаємо, кримські пенсіонери вишикувалися у величезні черги за грошима від Путіна.

Як повідомляла Politeka, кримчани поскаржилися на огидну медицину.

Також Politeka писала, що окупанти в Криму злили небезпечні відходи в море, нікому немає діла: кричущі кадри.