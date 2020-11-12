"Спікер парламенту" окупованого Криму Володимир Константинов заявив, що жителям півострова краще забути про дніпровську воду
Пособник окупантів відразу ж озвучив і причини, за якими людям краще вчинити так, як він сказав, пише у своєму Twitter блогер КРИМський бандерівець з посиланням на місцеві ЗМІ.
"Відкриття Північно-Кримського каналу нереально в принципі. Поясню причину. По-перше, ситуація з Україною настільки складна і важка, що сьогодні — це не представляється можливим. Це питання обговорювати навіть ні з ким!", – заявив він.
Але на цьому Константинов не зупинився і пішов у своїх міркуваннях далі:
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"Якщо припустити гіпотетично, що це завдання буде вирішене, то вони будуть міняти ціну на воду по три рази на день".
Не менше, як виявилося, турбує сепаратиста і якість води, в тому числі і через розкрадений за шість років Північно-Кримський канал.
"Просто відкрити шлюзи і пустити її в Крим вже не представляється можливим. Потрібні колосальні кошти на відновлення каналу. Не можна ж просто воду лити. Вона ж вся буде йти в землю. Так в сучасному світі вже ніхто не працює", – видав Константинов.
Але і на цьому потік свідомості не припинився:
"А хто вам сказав, що вони не отруять цю воду, і скажуть, що ми самі це зробили? Поки на Україні не буде адекватної влади – а там це не передбачається – це питання треба забути".
"Ну так, господарський народ Криму розтягнув майже все з каналу, не гребуючи і бетонними плитами", "а що він мав на увазі під адекватною владою?", "Канал в Криму зруйнований? А хто це зробив? Ай-яй-яй", "і взагалі, кожному жителю Криму вже пора думати про землю... Людині та не так багато і потрібно... Всього то метр на два...", – іронізують під публікацією.
Раніше ми писали про те, що через сильну посуху в Криму пересохли найбільші водосховища, через що окупанти були змушені ввести подачу води за графіком.
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