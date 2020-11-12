Росія не тільки кинула Вірменію наодинці у протистоянні Азербайджаном з Туреччиною за спиною в Нагірному Карабасі

Як виявилося, братня РФ успішно наживається на ній, продаючи газ за захмарними тарифами. На це звернув увагу блогер Vitauskas, поділившись у своєму мікроблозі цікавою статистикою.

За його словами, Росія продає "союзній" Вірменії газ дорожче, ніж усім іншим країнам у світі.

"У I кварталі 2020 року середня ціна російського газу, що поставляється в Європу (на кордоні), становила близько $87. А на кордоні Вірменії - $165 (майже в два рази дорожче). При цьому знецінення російського газу в Європі почалося ще до пандемії коронавірусу. У третьому кварталі 2019 року російський газ в Європі коштував вже набагато дешевше, ніж у Вірменії, а в квітні 2020 року ціна становила близько 59 доларів за тисячу кубометрів", – навів автор цифри.

Свою публікацію він завершив резонним спостереженням:

"Вірменія - просто хрестоматійний приклад "дружби" з Росією. Тебе кинуть, але ти ще й у боргу залишишся".

Раніше журналістка Юлія Латиніна заявила, що відсутність допомоги Єревану з боку Москви в Карабасі залишиться вічною ганьбою Росії. Вона вважає, що Москва просто кинула вірменських союзників, які були не в силах протистояти могутності Азербайджану за підтримки Туреччини.

Вона також зазначила, що Росія, власне, весь час намагалася виступати гарантом і розводилою між Азербайджаном і Вірменією в цій ситуації. Крім того, Латиніна підкреслила, що саме Росія була винна в багатьох проблемах Вірменії.

Нагадаємо, Вірменія залишилася без вищих чинів після удару Азербайджану.

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