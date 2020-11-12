В Росії заявили про "колосальні претензії" до Німеччини і Франції через нібито "підрив" Мінських угод

Як передає Рoliteka з посиланням на УНІАН, про це під час пресконференції в РФ заявив глава російського МЗС Сергій Лавров.

Так, міністр закордонних справ Росії заявив, що Берлін і Париж "потурають Україні в підриві Мінських угод" і тим самим роблять "зраду".

"По Україні - це колосальна претензія до наших німецьких і французьких колег: ховатися за п'ять принципів ЄС, які свідчать, що з Росією буде все добре, як тільки Росія виконає Мінські домовленості - це межує з дипломатичною і політичною неохайністю", - заявив він.

За словами Лаврора, заяви української влади про необхідність передати країні контроль над кордоном з РФ повинні отримати "якусь реакцію - як мінімум, Парижа і Берліна".

Також Лавров заявив, що план Кравчука щодо Донбасу "повністю підриває Мінські домовленості" і має на меті домогтися збору на новий саміт Нормандського формату.

"Мабуть там, в Нормандському форматі, президенту Зеленському приємно зі світовими лідерами поспілкуватися і створити враження для свого електорату і, може, якихось своїх шанувальників на Заході, що він щось вміє, щось може... Так було і при Порошенку, так було і при Зеленському, ніяких змін ми не спостерігаємо", - заявив Лавров.

Він також наголосив, що Німеччина і Франція мають донести до Зеленського, що Мінським домовленостями немає альтернативи.

"Поки цього не буде зроблено, ми будемо вважати, що Берлін і Франція потурають руйнування того, що було створено їхніми руками", - сказав російський міністр.

Нагадаємо, у РФ нахабно відповіли на мирний план Кравчука по Донбасу.

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