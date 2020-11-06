Российские оккупанты решили окончательно показать жителям ОРДЛО все прелести жизни под контролем РФ
Начиная с сентября, руководство «ДНР» готовит четыре законопроектв, которые коснутся всех жителей «республики», пишет телеграмм-канал «Вольнодумец».
По информации автора, они уже готовы, но Пушилин не спешит их обнародовать, побаиваясь народного бунта и выжидая удобного момента.
Отметим, что его опасения небезосновательны. Так, первый из законопроектов предусматривает существенное повышение тарифов на коммунальные услуги, причем они могут вырасти в несколько раз. Он также ужесточит наказание неплательщиков.
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Самое интересное, что в документе сделан упор на «взыскание долгов с неплательщиков за коммунальные услуги за прошлые годы, начиная с 2014 года».
Сейчас ЖЭКи «республики» собирают информацию о должниках за прошлые годы, и если человек не появится и не закроет долг, в его квартиру, на дачу, в гараж явятся забирать имущество для погашения долга, вплоть до «национализации» имущества в пользу «ДНР».
Что касается второго законопроекта, то после его принятия в ОРДО вырастут цены на продукты питания и предметы первой необходимости, и скорее всего, на лекарства. Это ударит по основной массе людей, которые живут на 4,5-7 тысяч рублей в месяц (приблизительно 1600 – 2500 грн).
По информации инсайдера, это – еще не все «сюрпризы», которые Россия приготовила жителям оккупированных территорий.
Ранее мы рассказывали о том, что жительница Макеевки, которая радовалась тому, что на Донбасс пришел «русский мир», внезапно прозрела после того, что оккупанты устроили в ее родном городе. Теперь она мечтает выехать на подконтрольную Киеву территорию, потому что там спокойно.
Напомним, бывшая пленница «ДНР» высказалась о дальнейшей судьбе Донбасса.
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