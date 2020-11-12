В России заявили о "колоссальных претензиях" к Германии и Франции из-за якобы "подрыва" Минских соглашений

Как передает Рoliteka со ссылкой на УНИАН, об этом во время пресс-конференции в РФ заявил глава российского МИД Сергей Лавров.

Так, министр иностранных дел России заявил, что Берлин и Париж "потакают Украине в подрыве Минских соглашений", что Лавров расценивает как "предательство" по отношению к РФ.

"По Украине - это колоссальная претензия к нашим немецким и французским коллегам: прятаться за пять принципов ЕС, которые свидетельствуют, что с Россией будет все хорошо, как только Россия выполнит Минские договоренности - это граничит с дипломатической и политической нечистоплотностью", - заявил он.

По словам Лаврора, заявления украинских властей о необходимости передать стране контроль над границей с РФ должны получить "какую-то реакцию - как минимум, Парижа и Берлина".

Также Лавров заявил, что план Кравчука по Донбассу "полностью подрывает Минские договоренности" и якобы направлен только на то, чтобы добиться сбора на новый саммит нормандского формата, где Зеленский "мог бы показать, что он что-то умеет".

"Видимо там, в нормандском формате, президенту Зеленскому приятно с мировыми лидерами пообщаться и создать впечатление для своего электората и, может, каких-то своих поклонников на Западе, что он что-то умеет, что-то может... Так было и при Порошенко, так было и при Зеленском, никаких изменений мы не наблюдаем", - заявил Лавров.

Он также подчеркнул, что Германия и Франция должны донести до Зеленского, что Минским договоренностям нет альтернативы.

"Пока этого не будет сделано, мы будем считать, что Берлин и Франция идут на разрушение того, что было создано их руками", - сказал российский министр.

Напомним, в РФ нагло ответили на мирный план Кравчука по Донбассу.

Также Politeka сообщала, что ветеран АТО разнес в пух и прах "мирный план" по Донбассу ставленников Кремля.

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