На окупованих територіях Донбасу все більше загострюються протестні настрої через величезні борги по зарплатах
Про це повідомляє Politeka з посиланням на Telegram-канал "Вільнодумець".
Так, серед жителів ОРДЛО посилюється невдоволення діями окупаційної влади.
Місцеві мешканці розповідають про відсутність роботу та величезні борги по зарплатах, а також про комендантську годину, безправ'я і неможливість виїхати за межі "республік".
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Зокрема, металурги ОРДО вже знаходяться на межі виходу на масовий протест. Працівники Донецького металургійного заводу неодноразово писали листи і звернення до ватажка "ДНР" Дениса Пушиліна, однак все марно. Для зниження невдоволення робітників російські куратори виплатили заборгованість за один місяць і пообіцяли, що згодом погасять решту. Однак на даний момент реальна заборгованість тягнеться з липня 2020 року.
Відомо також, що нещодавно окупанти обіцяли погасити заборгованість до 1 листопада, сподіваючись на надходження грошей з Росії разом з російським гумконвоєм, але кошти так і не прибули.
Зараз люди масово звільняються з заводу, намагаються шукати інші місця, але в ОРДО їх просто немає.
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