На оккупированных территориях Донбасса все больше обостряются протестные настроения из-за огромных долгов по зарплатам

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Telegram-канал "Вольнодумец".

Так, среди жителей ОРДЛО усиливается недовольство действиями оккупационных властей.

Местные жители рассказывают об отсутствии работы и огромных долгах по зарплатам, а также о комендантском часе, бесправии и невозможности выехать за пределы "республик".

В частности, металлурги ОРДО уже находятся на грани выхода на массовый протест. Работники Донецкого металлургического завода неоднократно писали письма и обращения к главарю "ДНР" Денису Пушилину, однако все тщетно. Для снижения недовольства рабочих российские кураторы выплатили задолженность за один месяц и пообещали, что со временем погасят остальную. Однако на данный момент реальная задолженность тянется с июля 2020 года.

Известно также, что недавно оккупанты обещали погасить задолженность до 1 ноября, надеясь на поступление денег из России вместе с российским гумконвоем, но средства так и не прибыли.

Сейчас люди массово увольняются с завода, пытаются искать другие места, но в ОРДО их попросту нет.

Напомним, в РФ нагло ответили на мирный план Кравчука по Донбассу.

Также Politeka сообщала, что ветеран АТО разнес в пух и прах "мирный план" по Донбассу ставленников Кремля.

Как Politeka писала, что "власти ДНР" решили добить обедневший народ новым законом, появилась угроза восстания.