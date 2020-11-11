Кримські пенсіонери після "повернення" Криму в "рідну гавань" знову змогли відчути себе, як при СРСР

Правда, мова йде не про ковбасу по 2.20 і не про морозиво по ГОСТу, а про черги.

Так, блогер Серж Сергєв на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук показав чергу в Севастополі довжиною в десятки метрів. Як виявилося, це пенсіонери вишикувалися за отриманням пенсії в банку.

При цьому ні про яку соціальну дистанцію мови немає. Не у всіх в черзі є і захисні маски.

"До Криму повернулися черги часів СРСР) пенсіонери в перших рядах за жебрацькою пенсією від путєна. Про кредитну карту при рф там не знають... ))) #Севастополь", – підписав кадри автор.

Раніше ми розповідали про те, що пенсіонери Криму все частіше з ностальгією згадують Україну й українські виплати.

"На ринку підслухав розмову бабок-пенсіонерів. Тема "Як стало жити". З усієї розмови напишу тільки те, що в розмові мусолили тему "а на українську пенсію купити можна було більше..." Ось так із зубожінням приходять і мізки", - розповів у соцмережі місцевий житель.

Ми також писали про те, що жителі окупованого Криму опинилися в зоні ризику через черговий хімічний викид.

Зокрема, біля адміністративного кордону з півостровом у Херсонській області зафіксували забруднення повітря з боку заводу "Кримський титан".

Нагадаємо, окупанти вирішили занурити кримчан у "спецпоїзд" з РФ, кадри безумства.

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