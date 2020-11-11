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У РФ почали освячувати лікарні з хворими на "китайський" вірус

Як передає Politeka.net, відповідні кадри опублікував користувач з ніком "Tramblertv" в Twitter.

"В Алтайському краї священик відвідав коронавірусну лікарню, окропив все святою водою і подарував медперсоналу іконки", - йдеться в повідомленні.

У мережі досить скептично відреагували на таку подію:

"Головне щоб цей священик сам потім не пішов займати дефіцитні місця в цій же лікарні. Найбільша допомога від нього це взагалі було не ходити туди", " а чому священик в масці і захисному костюмі? Або сам не вірує?", "Гірше від цього не буде. Головне, щоб, крім цього ритуалу, ліки, лікарі, Засоби захисту були в достатку. А з цим питання", " А навіщо костюм лікаря надів? Бог захистить!", "Синя маска не допомагає. Шах і мат",- писали в коментарях під постом.

Нагадаємо, в РФ захворіли лікарі, які робили щеплення від "китайського" вірусу.

Відомо, що хвороба підтвердилася у трьох з 42 медиків.

Нагадаємо, українців попередили, чого чекати від вірусу найближчим часом.

Як повідомляла Politeka, МОЗ попередило українців про масову вакцинацію, хто отримає безкоштовні щеплення.

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