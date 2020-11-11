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В РФ начали освящать больницы с больными на "китайский" вирус

Как передает Politeka.net, соответственные кадры опубликовал пользователь с ником "Tramblertv" в Twitter.

"В Алтайском крае священник навестил коронавирусную больницу, окропил всё святой водой и подарил медперсоналу иконки", - говорится в сообщении.

В сети довольно скептически отреагировали на такое событие:

"Главное чтобы этот священник сам потом не пошел занимать дефицитные места в этой же больнице. Самая большая помощь от него это вообще было не ходить туда", "А почему священник в маске и защитном костюме? Или сам не верует?", "Хуже от этого не будет. Главное, чтобы, кроме этого ритуала, лекарства, врачи, средства защиты были в достатке. А с этим вопрос", "А зачем костюм врача надел? Бог защитит!", "Синяя маска не помогает. Шах и мат", - писали в коментариях под постом.

Напомним, в РФ заболели врачи, которые делали прививки от "китайского" вирус.

Известно, что болезнь подтвердилась у троих из 42 медиков.

Напомним, украинцев предупредили, чего ждать от вируса в ближайшее время.

Как сообщала Politeka, Минздрав предупредил украинцев о массовой вакцинации, кто получит бесплатные прививки.

Также Politeka писала, что путинскую вакцину официально занесли в черный список, человечеством не стали рисковать.