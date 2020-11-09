Місто більше не в окупації!

Міністерство оборони Азербайджану рознесло в прах всі крики пропагандистів про те, що взяття Шуші – брехня, і місто як і раніше під контролем вірменської армії

На офіційному сайті відомства з'явився відеозапис зі звільненого після 28 років окупації міста, передає Politeka.net. Щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця.

Як видно на записі, місто після звільнення практично безлюдне. Армія Азербайджану встановила прапор країни над головною адміністративною будівлею Шуші, тим самим підтвердивши, що тепер вона контролює цей другий за величиною населений пункт Нагірного Карабаху.

У Шуші видно сліди недавніх боїв, проте в цілому місто постраждало тільки на околицях, центр практично не зачепило.

Зазначимо, що раніше пропагандисти на кшталт Семена Пегова переконували всіх, що армія Азербайджану не змогла взяти місто і змушена була відступити, а також нібито заговорила про необхідність підкріплення з Туреччини. Однак тепер всім очевидно, що місто дійсно звільнене.

Тим часом зі Степанакерта в бік Вірменії потягнулися тисячі машин, на яких вірменське населення Нагірного Карабаху їде геть, рятуючись від можливої розправи з боку Азербайджану. Відео багатокілометрових пробок гуляє в мережі.

Тим часом Азербайджан продовжує визвольну операцію в Карабасі. Гарячі бойові дії розгорнулися на Ходжавендському напрямку фронту. Зараз там працює артилерія, знищуючи позиції, техніку і живу силу противника.

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