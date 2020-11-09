Перемога Джо Байдена на президентських виборах в США стала справжнім ударом для багатьох росіян і проросійськи налаштованих українців

Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук пише відомий журналіст Айдер Муждабаєв, передає Politeka.net.

"Всю проросійську сволоту, в т.ч. в Україні, буквально ковбасить від політичної смерті Трампа. Так, ніби в агонії вони самі, причому фізично", – констатує автор.

Муждабаєв помітив, що, в принципі, такі дії логічні і зрозумілі:

"Вони правильно розуміють: це початок їх кінця на світовому рівні, і щури путінського Титаніка метушаться, шукаючи вихід. Вони пишуть якісь дебільні пости або строчать прокляття в приват (навіщо — незрозуміло). Кричать, що без Трампа весь цей світ завалиться".

Автор підкреслює, що завалиться не весь, а тільки "руський світ" у найширшому сенсі цього слова.

"Його істерикою я повністю задоволений. І це ще раз показує, кому вигідний Трамп у світовому масштабі. Чудові дні настали!» – підсумував журналіст.

Раніше ми писали про те, що в Кремлі почалася паніка після того, як стали відомі результати виборів. Свого часу Байден обіцяв покарати російського президента Володимира Птуїна за втручання в американські вибори, і тепер, отримавши владу, він не забуде здійснити ці загрози.

Зокрема, в США тепер можуть ухвалити закон закон Deter Act, який поховає економіку Росії за два роки.

Крім цього, США посилять військове угруповання в Сирії та Афганістані, витіснивши звідти російських найманців.

Нагадаємо, Байден пообіцяв Україні летальну зброю і "тиск" на Росію.

Як повідомляла Politeka, Гаррі Табах проаналізував вибори президента в Сполучених Штатах.

Також Politeka писала, що Джо Байден і Дональд Трамп відреагували на результати виборів в Америці.