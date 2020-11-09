Вірмени не вірять запевненням влади про те, що Азербайджан не взяв Шушу під контроль

Після того, як Азербайджан звільнив Шушу, у бік Вірменії потягнулися тисячі автомобілів з вірменами, котрі тікають від можливої розправи

Про звільнення одного з двох ключових міст Нагірного Карабаху напередодні повідомив президент Азербайджану Ільхам Алієв, передає Politeka.net.

Тим часом в мережі з'явилися відео, на яких вірменське населення Нагірного Карабаху в поспіху залишає окуповані території і їде в напрямку Вірменії.

После известия об освобождении #Шуши армянское население #Степанакерта массово покидает оккупированный город и уезжает в Армению #карабах pic.twitter.com/tNPldq7far — Kavkaz Center (@newkc14) November 8, 2020

Як видно на записах, потоку машин немає кінця-краю.

Ну как, помогла вам ваша Россия?

Армянские оккупанты, не дожидаясь предсказуемой развязки событий, бегут из Степанакерта в сторону Армении.

Хочу дождаться когда точно так же из Крыма, по своему "чудо-мосту", побегут оккупанты российские pic.twitter.com/VA6dDOXnCI — Մιtαuskαs 🇱🇹🇺🇦 (@A_Vit_) November 8, 2020

Самі вірмени в соцмережах пишуть про те, що Шуша тепер під контролем Азербайджану.

«До Вірменії прибуває друга хвиля біженців зі Степанакерта. Прибулі кажуть, що Шуші упав, і туди увійшла азербайджанська армія. У нас дуже багато вбитих і поранених солдатів. Оскільки Шуші упав, залишатися в Степанакерті було безглуздо. Ворог скрізь, в лісах, полях, горах, містах, селах... Це кінець", – заявила користувач Анаіт Овсепян.

Наступним населеним пунктом, який збирається взяти армія Алієва, буде столиця Нагірного Карабаху Степанакерт. Якщо у військових вийде звільнити це місто і взяти його під контроль, Азербайджан виграє цю війну і поверне території, які були в окупації 28 років.

Раніше ми повідомляли про те, що 8 листопада азербайджанські солдати за допомогою дрона "Байрактар" і штурмовика Су-25 знищили позиції противника, відправивши на той світ і високопоставлених офіцерів армії Нагірного Карабаху.

Тим часом російський пропагандист Семен Пегов продовжує стверджувати, що Азербайджану не вдалося встановити контроль над Шушею.

У своєму телеграм-каналі WarGonzo він написав, що його досі відбивають бійці "Армії оборони Арцаха". Знищувати живу силу противника в "Пекельній ущелині" їм допомагає артилерія.

Нагадаємо, Вірменія залишилася без вищих чинів після удару Азербайджану.

Як повідомляла Politeka, Азербайджан не залишив шансів Вірменії в Карабасі: перерізана головна "артерія".

Також Politeka писала, що Азербайджан похвалився колосальними трофеями на полі бою в Карабасі.