Після того, як Азербайджан звільнив Шушу, у бік Вірменії потягнулися тисячі автомобілів з вірменами, котрі тікають від можливої розправи
Про звільнення одного з двох ключових міст Нагірного Карабаху напередодні повідомив президент Азербайджану Ільхам Алієв, передає Politeka.net.
Тим часом в мережі з'явилися відео, на яких вірменське населення Нагірного Карабаху в поспіху залишає окуповані території і їде в напрямку Вірменії.
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Як видно на записах, потоку машин немає кінця-краю.
Самі вірмени в соцмережах пишуть про те, що Шуша тепер під контролем Азербайджану.
«До Вірменії прибуває друга хвиля біженців зі Степанакерта. Прибулі кажуть, що Шуші упав, і туди увійшла азербайджанська армія. У нас дуже багато вбитих і поранених солдатів. Оскільки Шуші упав, залишатися в Степанакерті було безглуздо. Ворог скрізь, в лісах, полях, горах, містах, селах... Це кінець", – заявила користувач Анаіт Овсепян.
Наступним населеним пунктом, який збирається взяти армія Алієва, буде столиця Нагірного Карабаху Степанакерт. Якщо у військових вийде звільнити це місто і взяти його під контроль, Азербайджан виграє цю війну і поверне території, які були в окупації 28 років.
Раніше ми повідомляли про те, що 8 листопада азербайджанські солдати за допомогою дрона "Байрактар" і штурмовика Су-25 знищили позиції противника, відправивши на той світ і високопоставлених офіцерів армії Нагірного Карабаху.
Тим часом російський пропагандист Семен Пегов продовжує стверджувати, що Азербайджану не вдалося встановити контроль над Шушею.
У своєму телеграм-каналі WarGonzo він написав, що його досі відбивають бійці "Армії оборони Арцаха". Знищувати живу силу противника в "Пекельній ущелині" їм допомагає артилерія.
Нагадаємо, Вірменія залишилася без вищих чинів після удару Азербайджану.
Як повідомляла Politeka, Азербайджан не залишив шансів Вірменії в Карабасі: перерізана головна "артерія".
Також Politeka писала, що Азербайджан похвалився колосальними трофеями на полі бою в Карабасі.