Друге за величиною місто Нагірного Карабаху Шушу взяла під контроль армія Азербайджану

Про цю перемогу офіційно повідомив президент Азербайджану Ільхам Алієв на своїй сторінці в Twitter, передає Politeka.net.

"Я є щасливою людиною, оскільки виконав заповіт батька. Ми звільнили Шушу! Це – велика перемога! Сьогодні душі наших шехідів, душа Великого лідера зраділи! Вітаємо, Азербайджан!" – написав Алієв.

На сторінці Міноборони Азербайджану у Фейсбуці Алієв звернувся до нації, де знову з гордістю заявив про ключову перемогу:

"Шуша, яка двадцять вісім з половиною років перебувала під окупацією, звільнена! Шуша тепер вільна! Ми повернулися в Шушу! Ми здобули цю історичну перемогу на полі бою. 8 листопада 2020 року навічно увійде в історію Азербайджану. Ця історія буде жити вічно. Це – день нашої славної перемоги! Ми здобули цю перемогу на полі бою, а не за столом переговорів. Я неодноразово говорив, що всупереч всім заявам даний конфлікт – вірмено-азербайджанський нагірно-карабахський конфлікт – має і військовий шлях вирішення, і сьогодні ми доводимо це на полі бою».

Тим часом у соцмережах публікують кадри битви за місто. Так, в телеграм-каналі Kavkaz Center виклали відео з боку вірменської армії. На записі – бої за Шушу в межах міста.

Зазначимо, що Вірменія після заяви Алієва намагалася спростувати взяття Шуші.

Это видео от армянской стороны. Сообщают о боях уже в черте города #Шуша #карабах pic.twitter.com/Xtsq8aZBr7 — Kavkaz Center (@newkc14) November 8, 2020

Тепер головна мета Азербайджану – це столиця Нагірного Карабаху Степанакерт. Після того, як він перейде під контроль азербайджанської армії, війна фактично буде виграна.

Нагадаємо, Вірменія залишилася без вищих чинів після удару Азербайджану.

Як повідомляла Politeka, Азербайджан не залишив шансів Вірменії в Карабасі: перерізана головна "артерія".

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