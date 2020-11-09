Азербайджан продовжує успішне звільнення Нагірного Карабаху

Напередодні стало відомо про те, що азербайджанська армія завдала ударів по передовому пункту управління Збройних сил Вірменії на Ходжавендському напрямку фронту.

Про це повідомляє Politeka.net з посиланням на офіційний сайт Міноборони Азербайджану.

Авіаудари були нанесені близько другої години дня штурмовиками Су-25 ВПС Азербайджану із застосуванням БПЛА. В результаті бомбардування зруйновані траншеї і укриття вірменських збройних сил, в яких в момент обстрілу перебували високопоставлені посадові особи.

Хто саме загинув, інформація поки не повідомляється.

Тим часом бої тривають. 8 листопада президент Азербайджану повідомив про те, що звільнено друге за величиною місто Карабаху Шуша.

"Я є щасливою людиною, оскільки виконав заповіт батька. Ми звільнили Шушу! Це – велика перемога! Сьогодні душі наших шехідів, душа Великого лідера зраділи! Вітаємо, Азербайджан!", – написав він своїй сторінці в Twitter.

Тепер перед Азербайджаном залишилася остання ціль – столиця Нагірного Карабаху Степанакерт. Якщо армія встановить там свій контроль, це, фактично, стане перемогою, і ргіон буде звільнений від окупації, в якій жив 27 років.

Поки ж наступ триває. Так, оборонне відомство Азербайджану повідомило про те, що в ніч з 8 на 9 листопада визвольна армія піддала обстрілу мінометний розрахунок 10-ї гірськострілецької дивізії вірменських збройних сил, що зайняв позицію на вогневій точці в пункті Улу Гарабей (колишній Метсшен) Тертерського району. Точним ударом були знищені міномет і його розрахунок на цій вогневій точці. Крім того, в повітря злетіли танк Т-72 поблизу селища Тонашен й особовий склад противника, що пересувався на Ходжавендському напрямку фронту.

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