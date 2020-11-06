Екс-бойовик Ахра Авідзба з позивним "Абхаз", який вбивав українців на Донбасі, вирішив допомогти "братам" з Нагірного Карабаху

Він зібрав в Абхазії групу вірменських добровольців для відправки в зону конфлікту. Про це написав на своїй сторінці в соцмережі блогер Մιtαuskαs, передає Politeka.net.

Тут же опублікований знімок з "добровольцями".

""Метастази" руського миру, єднайтеся! Росія – щедра душа! Все оплатить!", –зазначив автор.

Інформацію про відправку підкріплення вірменам в Карабах повідомив і російський пропагандист Семен Пегов, який надає інформаційну підтримку вірменській армії.

"Сьогодні зранку в Гагрській Вірменській Апостольській Церкві відбувся молебень. Настоятель храму Тер-Седрак благословив ополченців. В даний час вони чекають вильоту з Адлера в Єреван. Кістяк групи склали учасники Вітчизняної війни в Абхазії 1992-1993 років з числа військовослужбовців батальйону ім. маршала Баграмяна. Також виявили бажання відправитися на фронт представники більш молодого покоління вірмен Абхазії", – йдеться в публікації.

Пегов додав, що по прильоту на Кавказ бойовики пройдуть підготовку в польовому таборі. Про чисельність угруповання невідомо, однак, запевняє пропагандист, охочих записатися на фронт і допомогти "братам" з Арцаха вистачає.

"Потрібно всіляко підтримувати хлопців! щоб вони при першій же можливості кинулися на байрактари з голою ж*пою!", "Тут цієї групи на один постріл з байрактара", "Нехай їдуть. Менше г*вна на планеті буде", "Відмінно. Проти сучасної Азербайджанської армії будуть воювати ці пельмені", "Понти, а торгувати на базарах хто буде?", "У Карабасі добрива теж потрібні", – пишуть у коментарях.

Ахра Адвізба (позивний "Абхаз") приїхав воювати проти українців на Донбас у 2014 році. Він очолив інтернаціональний загін, батальйон, потім бригаду "П'ятнашка", яку сам створив. У лютому 2015 став "героєм ДНР".

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