Ситуація в Нагірному Карабасі розвивається стрімко, причому – не на користь Вірменії

Заручившись підтримкою Туреччини, Азербайджан вже практично на фінішній прямій зі звільнення Нагороного Карабаху, а Росія, на яку так розраховувала Вірменія, не зробила нічого, щоб підтримати її, передає Politeka.net.

Не останню роль в поразці Вірменії і втрати Росією позицій в Закавказзі зіграв стан здоров'я Володимира Путіна.

"Ситуація в Нагірному Карабасі розвивається вкрай погано для Росії через активну позицію Туреччини, тому що Ердоган проінформований про дуже поганий стан здоров'я і фізичну слабкість російського президента. Турецький президент знає – зараз на Путіна можна тиснути і його продавити. Росія програє Закавказзя через дефектну за своєю суттю вертикаль влади, замкнуту виключно на першу особу. Погіршення стану здоров'я Володимира Путіна зараз визначає все – і зовнішню, і внутрішню політику РФ", – йдеться в телеграм-каналі "Закулісний шептун".

Відзначимо, що в інформпросторі вже далеко не в перший раз з'являються чутки про те, що у Путіна здоров'я здає не по днях, а по годинах. З новою силою про це заговорили після участі глави РФ в засіданні дискусійного клубу "Валдай", на якому він був присутній віртуально, віщаючи зі свого бункера.

У Європі і на Заході не на жарт стривожилися через те, як виглядав Путін під час свого виступу.

"Колективний Захід ще раз переконався, що президент Росії слабшає не по днях, а по годинах. Це людина, котра має серйозні проблеми зі здоров'ям, яка живе в своїй реальності, і вже не зовсім розуміє, що він говорить. Його слова кардинально розходяться з його діями. Путін являє собою стрижень системи державної влади в Росії, але цей стрижень стоншується все більше і більше, і все менше і менше відповідає вимогам сьогоднішнього, а тим більше, завтрашнього дня", – пише все той же "Закулісний шептун".

Нагадаємо, дивна поведінка Путіна на форумі викликала небувалий ажіотаж.

Як повідомляла Politeka, Путін з бункера заговорив про похорон.

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