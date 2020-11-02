Над російським пропагандистом Семеном Пеговим, автором телеграм-каналу WarGonzo, нависла смертельна небезпека

Військовий журналіст, який прославився маніпулятивними і провокаційними, а також здебільшого неправдивими сюжетами із зон конфліктів, у тому числі і з Донбасу, не на жарт розлютив азербайджанців, передає Politeka.net.

Як відомо, зараз Пегов перебуває в Нагірному Карабасі, де надає вірменським військам інформаційну підтримку, раз у раз видаючи "ексклюзиви" про "звірства" противника. У свою чергу Азербайджан вирішив з ним поквитатися без зайвих реверансів.

"Азербайджанські фан-бої оголосили полювання на Сьому Пегова, місцезнаходження його вираховують, військовим координати передають, закликають покарати всесильним "Байрактаром". Пам'ятаю, тим же самим займалися українські націоналісти, які до АТО чомусь не доїхали. Публікували наші фото із закликами до снайперів ЗСУ не промахнутися. Друкували наші фізіономії в колодах "карт смерті", – написав у своєму телеграм-каналі Олександр Коц, ще один скандально відомий російський пропагандист.

Крім того, проти Пегова відкрито кримінальне провадження в Азербайджані. Йому інкримінують незаконний перетин кордону і заклики росіян приїжджати в Карабах з метою воювати на боці вірмен.

Відзначимо, що раніше Семен Пегов "засвітився" на протестах в Білорусі, а в серпні і зовсім потрапив в руки ОМОНу. Мережу облетів кадр, де спецназівець тягне журналіста по асфальту.

Цей пропагандист відомий не тільки підтримкою бойовиків на Донбасі. Він також є автором книги про терориста Арсена Павлова, відомого як Моторола, під назвою "Я і рудий сепар".

Нагадаємо, Азербайджан покарав російського пропагандиста, в РФ обурюються.

Як повідомляла Politeka, "добровольців" Донбасу вирішили відправити в Нагірний Карабах.

Також Politeka повідомляла, що скандальна Чичеріна потрапила під обстріл в Нагірному Карабасі.