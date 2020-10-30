Найбільш затребуваний до окупації вид транспорту в Луганську – трамваї – сьогодні доживає свої останні дні

Мережу облетів знімок з трамвайного депо міста, на яких видно десятки поржавілих трамваїв, а які не перший рік руйнуються під відкритим небом, а загальна картина справляє дуже гнітюче враження.

Зокрема фотографією поділився відомий донецький журналіст Денис Казанський.

"Луганськ. Кладовище трамваїв. Більше вони місту не потрібні. Скоро поріжуть на метал", – підписав він кадр.

До нього приєднався і блогер Մιtαuskαs:

"Є свої досягнення й у молодих демократій Донбасу, які встали з колін! За допомогою російських братів Луганськ майже повністю позбувся трамваїв, цього пережитка проклятої бендерівщини! Скоро останні будуть переможені і порізані на метал".

"Сумно... колись любив на них покататися по нічному Луганську...", "Шкода, дуже шкода, спогади про Луганськ чомусь асоціюються саме з трамваєм, який їде по Оборонній повз готель "Перник")", "Це принесла РФ", "самі теж допомагали", "у Донецьку все до того ж йде, там де" руський мир", там розруха і злидні", "скоти", "Хм, а що, республіці трамваї не потрібні? Чи возити нікого?", – журяться в коментарях користувачі.

Зараз в ОРДЛО процвітають маршрутки. Комунальний же електротранспорт поступово виводять з експлуатації, тому що нинішній окупаційній владі він невигідний. Більш того, в місті розбирають трамвайні колії, щоб розширити дороги, і зрізають електропроводи.

Нагадаємо, жителі "ДНР" просять Пушиліна випустити їх в Україну.

Як повідомляла Politeka, мешканка ОРДЛО наїлася "руського миру" і замарила Україною.

Також Politeka писала, що один з командирів "ЛНР" переїхав до Києва.