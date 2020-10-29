Росія пропонувала прихильникам відділення Каталонії від Іспанії військову і матеріальну допомогу

Як передає Politeka з посиланням на "Медузу", про це заявив суддя Хоакін Агірре з Барселони, який розслідує справу про незаконне фінансування референдуму в Каталонії в 2017 році.

Так, суддя вважає, що Росія пропонувала прихильникам відділення регіону військову і матеріальну допомогу.

За словами судді, незадовго до референдуму Росія запропонувала відправити в Каталонію 10 тисяч солдатів і оплатити весь каталонський борг.

В ордері, підписаному суддею, також йдеться про "стратегії дезінформації і дестабілізації, в якій брав участь уряд Кремля". Агентство стверджує, що в документі також згадані російська пропагандистка Маргарита Симоньян, начальник Генштабу Збройних сил Росії Валерій Герасимов і політолог Сергій Марков, з яким зустрічався Террадельяс.

Після такої заяви судді прихильники незалежності Каталонії вийшли на одну з вулиць Барселони і заспівали пісню "Калинка".

У посольстві РФ в Іспанії відповіли на заяву судді жартом: "До числа солдатів потрібно додати два нулі, і найдивовижніше з усієї цієї змови: війська повинні бути перекинуті на літаках "Муха" і "Чато", зібраних в Каталонії під час громадянської війни і захованих в безпечному місці".

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