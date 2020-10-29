Россия предлагала сторонникам отделения Каталонии от Испании военную и материальную помощь

Как передает Politeka со ссылкой на "Медузу", об этом заявил судья Хоакин Агирре из Барселоны, который расследует дело о незаконном финансировании референдума в Каталонии в 2017 году.

Так, судья считает, что Россия предлагала сторонникам отделения региона военную и материальную помощь.

По словам судьи, незадолго до проведения референдума Россия предложила отправить в Каталонию 10 тысяч солдат и оплатить весь каталонский долг.

В ордере, подписанном судьей, также говорится о "стратегии дезинформации и дестабилизации, в которой принимало участие правительство Кремля". Агентство утверждает, что в документе также упомянуты российская пропагандистка Маргарита Симоньян, начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов и политолог Сергей Марков, с которым встречался Террадельяс.

После такого заявления судьи сторонники отделения Каталонии от Испании вышли на одну из улиц Барселоны и спели российскую песню "Калинка".

На заявление испанского судьи уже отреагировали в посольстве России в Испании. Россияне решили отшутиться в ответ на информацию об обещаниях РФ.

"К числу солдат нужно добавить два нуля, и самое удивительное из всего этого заговора: войска должны быть переброшены на самолетах "Муха" и "Чато", собранных в Каталонии во время гражданской войны и спрятанных в надежном месте", - заявили в посольстве.

Как известно, три года назад, 1 октября 2017 года Каталонии прошел референдум об отделении региона от страны. Власти Испании утверждают, что референдум был незаконным. Явка составила 43,03%, за отделение Каталонии проголосовало 90,18% участников референдума, против - 7,83%.

Напомним, пропагандист Кремля опозорился фейком о зверствах Азербайджана в Карабахе.

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