У Патріарха Кирила знайшли елітну нерухомість на сотні мільйонів рублів

Зокрема, сім'я єпископа Російської Православної церкви Патріарха Кирила володіє нерухомістю на 225 млн рублів (82,3 млн гривень - прим.ред.). Крім того, в мережі були опубліковані фото особняків Кирила.

Про це повідомляє Telegram-канал "Проект".

Одну з семи квартир йому подарував бізнесмен Олександр Димитрієвич. Квартира в Санкт-Петербурзі біля Маріїнського театру оцінюється приблизно в 42 млн рублів (15,4 млн гривень - прим.ред.).

Крім подарованої Димитрієвичем квартири за адресою Набережна Крюкова каналу, 7/2 у сім'ї Патріарха Кирила є частка в нежитловому приміщенні в тому ж будинку.

Також він має дві квартири в Петербурзі, чотири в Москві (три в центрі і одна на північному заході столиці в елітному ЖК) і будинок в Підмосков'ї.

Дві з цих квартир були записані на єпископа Російської Православної церкви, але зараз у них відсутній власник.

Росіяни в мережі висловлюють своє здивування з цього приводу і пишуть жорсткі і колючі коментарі:

"Якось дрібнувато, прям аскет"," бізнесмен століття - люди носять пожертвування, він скуповує нерухомість і всякі ніштяки для себе", " і це гівно нас вчить заповітам...", "Класична секта, люди жертвує - лідер жирує","225 мільйонів це ще скромно за їхніми мірками".

Нагадаємо, патріарх Кирило "сердечно" привітав росіян з початком Другої світової війни.

Як повідомляла Politeka, Путіна зарахували до "святих", росіяни ледь підібрали слова.

Також Politeka писала, що патріарх Кирило освятив головну гордість Путіна і Шойгу.