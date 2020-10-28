У Патріарха Кирила знайшли елітну нерухомість на сотні мільйонів рублів
Зокрема, сім'я єпископа Російської Православної церкви Патріарха Кирила володіє нерухомістю на 225 млн рублів (82,3 млн гривень - прим.ред.). Крім того, в мережі були опубліковані фото особняків Кирила.
Про це повідомляє Telegram-канал "Проект".
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Одну з семи квартир йому подарував бізнесмен Олександр Димитрієвич. Квартира в Санкт-Петербурзі біля Маріїнського театру оцінюється приблизно в 42 млн рублів (15,4 млн гривень - прим.ред.).
Крім подарованої Димитрієвичем квартири за адресою Набережна Крюкова каналу, 7/2 у сім'ї Патріарха Кирила є частка в нежитловому приміщенні в тому ж будинку.
Також він має дві квартири в Петербурзі, чотири в Москві (три в центрі і одна на північному заході столиці в елітному ЖК) і будинок в Підмосков'ї.
Дві з цих квартир були записані на єпископа Російської Православної церкви, але зараз у них відсутній власник.
Росіяни в мережі висловлюють своє здивування з цього приводу і пишуть жорсткі і колючі коментарі:
"Якось дрібнувато, прям аскет"," бізнесмен століття - люди носять пожертвування, він скуповує нерухомість і всякі ніштяки для себе", " і це гівно нас вчить заповітам...", "Класична секта, люди жертвує - лідер жирує","225 мільйонів це ще скромно за їхніми мірками".
Нагадаємо, патріарх Кирило "сердечно" привітав росіян з початком Другої світової війни.
Як повідомляла Politeka, Путіна зарахували до "святих", росіяни ледь підібрали слова.
Також Politeka писала, що патріарх Кирило освятив головну гордість Путіна і Шойгу.