У патриарха Кирилла нашли элитную недвижимость на сотни миллионов рублей

В частности, семья епископа Русской православной церкви патриарха Кирилла владеет недвижимостью на 225 млн рублей (82,3 млн гривен - прим.ред.). Кроме того, в сети были опубликованы фото особняков Кирилла.

Об этом сообщает Telegram-канал "Проект".

Одну из семи квартир ему подарил бизнесмен Александр Димитриевич. Квартира в Санкт-Петербурге возле Мариинского театра оценивается примерно в 42 млн рублей (15,4 млн гривен - прим.ред.).

Помимо подаренной Димитриевичем квартиры по адресу набережная Крюкова канала, 7/2 у семьи патриарха Кирилла есть доля в нежилом помещении в том же доме.

Также он имеет две квартиры в Петербурге, четыре в Москве (три в центре и одна на северо-западе столицы в элитном ЖК) и дом в Подмосковье.

Две из этих квартир были записаны на епископа Русской православной церкви, но сейчас у них отсутствует собственник.

Россияне в сети выражают свое недоумение по этому поводу и пишут жесткие и колкие комментарии:

"Как-то мелковато, прям аскет", "Бизнесмен века - люди носят пожертвования, он скупает недвижимость и всякие ништяки для себя", "И это говно нас учит заветам...", "Классическая секта, люди жертвует - лидер жирует", "225 миллионов это ещё скромно по их меркам".

Напомним, патриарх Кирилл «сердечно» поздравил россиян с началом Второй мировой войны.

Как сообщала Politeka, Путина причислили к "святым", россияне едва подобрали слова.

Также Politeka писала, что патриарх Кирилл освятил главную гордость Путина и Шойгу.